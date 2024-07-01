Minha Conta

UNITV Pro recargas imediatas, ativamos sua recarga imediatamente após a aprovação do pagamento, receba seu código via e-mail na hora.
O UniTV Pro funciona em aparelhos com sistema Android.
Com o avanço da tecnologia e a popularização dos serviços de streaming, o aplicativo UniTV surge como uma excelente opção para quem quer ter acesso a diversos canais de TV diretamente pelo celular ou outro dispositivo. Ele oferece uma maneira prática e rápida de assistir à programação ao vivo, séries, filmes, e muito mais, sem a necessidade de uma TV a cabo tradicional. Neste artigo, vamos explorar as principais funcionalidades do aplicativo UniTV, como usá-lo e por que ele pode ser a melhor escolha para você.
O funcionamento do aplicativo UniTV é simples e intuitivo. Assim que você faz o download e instala o aplicativo, ele oferece acesso a uma lista extensa de canais de TV ao vivo e conteúdos sob demanda. O usuário pode navegar entre as diferentes categorias, como esportes, notícias, filmes, documentários, entre outros, para escolher o que deseja assistir.
Você só precisa de uma conexão à internet para transmitir o conteúdo diretamente para o seu dispositivo, sem a necessidade de cabos ou instalações complexas. O UniTV é ideal para quem busca praticidade e quer ter acesso à TV de qualquer lugar, seja em casa ou em deslocamento.
O UniTV te possibilita bloquear e desbloquear os conteúdos adultos, o que facilita o uso domestico em casas com crianças.
O vídeo abaixo te ensina fazer esse processo no app facilmente.
Sabia que você pode criar uma lista com seus canais favoritos no UniTV Pro? Isso pode facilitar muito sua navegação!
Assista o vídeo para aprender favoritar os canais.
